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Алла Михеева, которая ранее вела несколько рубрик в программе «Вечерний Ургант», оказалась в эпицентре скандала. Она была замечена на вечеринке в Куршевеле, которую организовала гражданка Украины.

Михеева заявила, что на скандальном мероприятии оказалась совершенно случайно и не считает, что в данной ситуации вообще есть что обсуждать.

«Нас попросили сфотографировать, потому что мы [с подругой] обе в розовых костюмах, и я не понимаю, в чем вопрос. Я думаю, что ничего не стоит тут обсуждать. Всем добра», – рассказала телеведущая в интервью каналу «360».

Вечеринка привлекла внимание, так как организаторы потратили на нее не менее 20 тысяч евро. Участники распивали шампанское в горах, выкрикивали лозунги и размахивали украинским флагом.

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