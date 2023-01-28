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Решение о передаче Киеву британских, американских и немецких танков, а также участившиеся разговоры о возможных поставках на Украину – это сигнал для России от Соединенных Штатов, пишет издание Consortium News.

Автор публикации Кейтлин Джонсон поясняет, что Вашингтон будто призывает Москву нанести удар по Североатлантическому альянсу. При этом он заявляет, что не намерен прекращать поставки вооружений и пересекать все “красные линии”, начерченные Россией, до момента удара.

«Главное сообщение Москве на данный момент — при полном отсутствии деэскалации и разрядки в публичном дискурсе — заключается в том, что Россию будут давить все сильнее и сильнее, пока она не ударит по НАТО», – цитирует автора статьи “Московский комсомолец”.

Напомним, что США раздумывают над поставками в Киев истребителей F-16. Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что эти самолеты будут уничтожены российскими войсками еще до первого применения.

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