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Конфликт на Украине стал для США “невероятным источником данных” о собственном вооружении. Об этом сообщает CNN – передаёт РБК.

В материале американского СМИ говорится, что западные военные пристально следят, как развиваются боевые действия и насколько эффективно вооружение, которое Киеву поставляют его союзники. Некоторые выводы специалисты уже сделали.

Так, эффективность систем залпового огня HIMARS стала для военных США “откровением”. А вот гаубицы M777 показали себя не с лучшей стороны – оказалось, что при слишком интенсивном использовании стволы быстро изнашиваются.

CNN со ссылкой на специалистов также отмечает, что на западных военных чиновников “произвели впечатления” тактические новшества, которые применяют ВСУ. В частности, использование небольших дронов для сброса гранат. С российской стороны военные США отметили эффективное применение дешёвых беспилотников-камикадзе. Сейчас подобное вооружение планируется внедрить в войска западных стран.

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