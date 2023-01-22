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Берлин упрямо не хочет видеть немецкие танки на территории Украины, заявил глава политического отдела CNN Люк МакГи. Он напомнил, что 12 государств готовы отправить Киеву боевые машины “Леопард 2” германского производства, но ФРГ не дает разрешение на это, передает портал Ura.ru.

Между тем, в 13 странах мира имеется около двух тысяч таких танков, которые, по заявлениям США и Украины, нужны ВСУ как воздух. Это жизненно необходимая техника, так как боевые машины, ранее находившиеся в распоряжении украинской армии, давно уничтожены в боях.

Автор публикации напомнил, что канцлер Германии Олаф Шольц сперва требовал согласования поставок танков всеми странами Североатлантического альянса. Сейчас он поставил условие – сперва Соединенные Штаты отправляют на Украину “Абрамсы”, а только потом к ним присоединяется ФРГ. При этом Германия не только не поставляет ВСУ свою технику, но и не хочет давать разрешения на реэкспорт “Леопардов” другими государствами.
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