Один из украинских бойцов, участвовавших в боях за Соледар, рассказал телеканалу CNN, что командование оставило подразделения ВСУ в городе на произвол судьбы. Им обещали организовать эвакуацию, вывезти из города, но на деле все вышло иначе.

Боевик рассказал, что в городе сейчас остается много раненых военнослужащих ВСУ, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Кроме того, подразделения остались без воды и пищи, снабжение перекрыто и разблокировать его уже никто даже не пытается. Оказавшиеся в окружении части попытались своими силами выбраться из Соледара, но российские ВС не позволили им сделать этого, отразив подобие контратаки.

По словам бойца, три дня назад была организована эвакуация, после этого обещали отозвать из города и остальных военных. Но потом им приказали удерживать город любой ценой, хотя она и так оказалась слишком высокой.

«Мы держимся, пока можем. Но каждый может устать и в конце концов дойти до предела. Невозможно так долго держаться только на высоком моральном духе».

Напомним, что украинские ВС действительно пытались выйти из Соледара, однако бойцы ЧВК «Вагнер» предусмотрительно уничтожили артиллерийские и танковые подразделения, которые должны были обеспечить прикрытие противника.