По информации ФАН, бойцы группы «Вагнера» отправят на Украину тела погибших военнослужащих ВСУ в боях за Соледар. Всех погибших военнослужащих ВСУ «музыканты» помещают в деревянные гробы, в которых их будут транспортировать на родину. Согласно сообщению, телами погибших в бою украинских военнослужащих заполнят 20 грузовых автомобилей.

Как отметил один из командиров «Вагнера» с позывным Лотос, будет осуществляться передача 4-5 партий с телами украинских военнослужащих. Их отправят на территорию Украины по согласованию с украинской стороной для того, чтобы там было осуществлено захоронение.

Стоит отметить, что за Соледар велась невероятно ожесточенная борьба, по итогу которой ВСУ понесли колоссальные потери. Однако «музыканты» проявляют к погибшим украинским бойцам человеческое отношение. Основатель ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин отметил, что погибшие должны отправится на родину для достойного захоронения.