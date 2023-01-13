«Музыканты» частной военной компании «Вагнер» завершили «гастроли» в Соледаре. Город полностью освобожден, на следующем этапе ЧВК намерена установить контроль и над Артемовском (после киевской декоммунизации – Бахмут, но уже ненадолго).

Освобождение Соледара стало очередной победой и над киевским режимом, и над его натовскими кураторами, мечтающими «ослабить Россию». Операция по установлению контроля над городом была проведена блестяще, что позволило не допустить гибели мирного населения и серьезных разрушений, передает издание «Царьград».

Авторы напоминают, что в последнее время существенно повысилась интенсивность боевых действий в Артемовске и его окрестностях. Это позволило сковать украинские подразделения и сбить их с толку, демонстрируя намерение освободить Бахмут как можно скорее.

Главной целью при этом был Соледар, на освобождение которого были брошены штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» и Воздушно-десантные войска. Последние взяли город в кольцо с юга и севера, заставив противника отступать с давно насиженных мест. Кроме того, в ходе операции удалось быстро отрезать украинские подразделения друг от друга и начать жесткую зачистку. Это спровоцировало панику и вынудило нацистов обратиться в бегство.

Сейчас киевский режим делает противоречивые заявления, отрицает потерю Соледара и одновременно высказывается о незначительной его роли в оборонительных порядках ВСУ. Однако это лишь очередные пропагандистские клише, рассчитанные на западных кураторов. На деле же Соледар является ключом к Артемовску, Северску, Славянску и другим городам ДНР, все еще оккупированным Украиной.