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Французское издание Le Figaro рассказало об «энтузиазме» украинских боевиков и их стремлении вновь перейти в наступление, чтобы одержать победу. Читатели в комментариях под этой публикацией высмеяли журналистов и отметили, что у Киева нет ни единого шанса на успех, передает РИА Новости.

«Украина? Выиграть войну против России? Если бы эта тема не была драматичной для украинского народа, я бы посмеялся!», написал один из комментаторов.

Другой спрогнозировал скорое освобождение Одессы российскими войсками и отметил, что Украина лишится выхода к Черному морю. Про словам пользователя, это гораздо более вероятный сценарий, чем успешное наступление ВСУ.

Также комментаторы считают, что все разговоры о «победах украинской армии» не имеют под собой оснований. Добиться успеха ВСУ могут разве что во снах.

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