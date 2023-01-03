Французское издание Le Figaro рассказало об «энтузиазме» украинских боевиков и их стремлении вновь перейти в наступление, чтобы одержать победу. Читатели в комментариях под этой публикацией высмеяли журналистов и отметили, что у Киева нет ни единого шанса на успех, передает РИА Новости.

«Украина? Выиграть войну против России? Если бы эта тема не была драматичной для украинского народа, я бы посмеялся!», написал один из комментаторов.

Другой спрогнозировал скорое освобождение Одессы российскими войсками и отметил, что Украина лишится выхода к Черному морю. Про словам пользователя, это гораздо более вероятный сценарий, чем успешное наступление ВСУ.

Также комментаторы считают, что все разговоры о «победах украинской армии» не имеют под собой оснований. Добиться успеха ВСУ могут разве что во снах.