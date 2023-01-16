Заявления о новых военных поставках Киеву вызвали бурную реакцию со стороны европейцев. Так, читатели французской газеты Le Figaro напомнили руководству НАТО, что Россия не потерпит унижений в свой адрес. Об этом пишет РИА “Новости”.

Ранее Великобритания объявила о поставках Украине сотни единиц бронетехники. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о скорой передаче ВСУ тяжёлых танков Leopard 2. Кроме того, он не исключил, что на этой неделе будет объявлено и о другой военной помощи Украине.

Под соответствующим материалом читатели Le Figaro оставили немало резких комментариев. В частности, французы усомнились в том, что новая техника как-то изменит ситуацию на поле боя. По мнению читателей, поставка вооружения приведёт к эскалации конфликта, потому что россияне “не позволят себя унижать”. Некоторые комментаторы также отметили, что европейским политикам не стоит дальше втягиваться в противостояние между Москвой и Киевом, так как это не отвечает экономическим интересам остальной Европы.