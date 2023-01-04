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Эксперты издания «МК» задались целью выяснить, насколько снизился экспорт основных «четырех китов», на которых зиждется экономика страны – газа, минеральных удобрений, золота, и, конечно же, нефти.

По их словам, сейчас можно найти лишь обрывочную информацию по каждому из этих продуктов, поэтому составить полную картину не так просто, как может показаться. Кроме того, на них приходится делать достаточно серьезные скидки, что еще больше осложняет аналитику.

В 2021 году на мировой рынок был поставлен 231 миллион тонн нефти. Согласно прогнозам, в 2022-м этот показатель должен быть добраться до 243,1, а в 2023-м — до 250 миллионов тонн. Однако это лишь прогнозы, которые уже не имеют ничего общего с реальным положением дел.

Авторы публикации приводят высказывание главы Центра исследований постиндустриального общества Владислава Иноземцева о дефиците госбюджета на 2023 год в пять триллионов рублей. Также они отмечают, что доходы от экспорта сырья в ближайшие пару лет точно повышаться не будут. Но в то же время, новые правила требуют от компании получения 8 триллионов рублей только с поставок нефти. Сумеют ли они достичь такого результата, пока вопрос.

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