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Земное ядро вращается все с меньшей скоростью и в ближайшее время может полностью остановиться, а затем изменить направление своего вращения на противоположное. О таких выводах китайских ученых сообщает РИА Новости.

Первые данные о скорости вращения земного ядра были получены американскими геофизиками Полем Ричардсом и Сяодуном Соном из Колумбийского университета. Для определения скорости вращения земного ядра они вычислили разницу между показателями сейсмических датчиков, которые фиксировали сигналы, отражающихся волн от приближающихся и удаляющихся областей ядра.

В своем новом исследовании профессор уже Пекинского университета Сяодун Сон проанализировал траектории сейсмических волн от землетрясений, начиная с 1960 года и до наших дней. Ученому удалось выяснить, что, начиная с 2009 года, разницы в сигналах волн от разных источников практически нет.

Поэтому Сон сделал вывод, что земное ядро практически остановилось. Это может свидетельствовать о том, что оно изменит направление своего вращения уже в ближайшем будущем. По его мнению, это обычное явление для земного ядра, ведь предыдущий разворот направления его движения произошел в 1970-х годах.

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