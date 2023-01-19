Во всем мире обезьяны все чаще начали слезать с деревьев и передвигаются по земле на двух ногах. Публикацию с соответствующим содержанием напечатали в научном журнале PNAS.

Такие выводы ученые сделали на основе проведенного исследования. Для анализа было проведено наблюдение в 60 разных местах планеты за 47 видами приматов, которые ранее обычно обитали только на деревьях. Исследователи отметили, что все виды обезьян стали чаще спускаться на землю и ходить в вертикальном положении.

По мнению ученых, причиной этому стали изменения в окружающей среде, которые связаны с деятельностью людей. Климат меняется, на растениях становится меньше еды для приматов, становится другой обычная среда обитания. Как следствие, отдельные виды обезьян начали проводить на земле больше половины своего времени.

Однако есть предположение, что эволюция обезьян началась вне зависимости от деятельности людей.