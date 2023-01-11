Чешское предприятие Excalibur Army в Оломоуце осуществляет ремонт украинской боевой техники, побитой в ходе специальной военной операции ВС РФ. Это означает, что Прага фактически участвует в конфликте на стороне Киева, пишет портал «Русская весна».

Авторы публикации отмечают, что чешский завод также осуществляет модернизацию военной техники ВСУ, улучшает ее защиту, наделяет современными функциями. Кроме того, предприятие намеревается производить танки советского образца, для чего сейчас возводится новый цех и набирается штат рабочих.

По словам военных корреспондентов, Чехия намерена реализовывать долгосрочный проект. Финансировать его будут Соединенные Штаты, которые делают все возможное для увеличения сроков конфликта. Действующие чешские власти действуют в полном соответствии с приказами США, совершенно утратив самостоятельность решений.