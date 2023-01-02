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Майкл Аллен, который в администрации президента США Джорджа У. Буша занимал пост специального помощника по национальной безопасности, прокомментировал западную помощь Украине. Он заявил, что как только Киев перестанет добиваться даже мелких локальных успехов, финансовые вливания и поставки оружия сойдут на нет.

По словам Аллена, Зеленский именно поэтому и гонит свою армию в наступление, не желая делать пауз и не обращая внимания на огромные потери. Он понимает, что как только боевые действия остановятся, Запад перестанет помогать.

«Зеленский понимает, что нужно продолжать давить педаль газа — иначе Запад может устать и перестанет финансировать Украину», — заявил Аллен во время эфира на телеканале», – цитирует Аллена Портал Ura.ru.

Напомним, что в бюджете США на 2023 год предусмотрено выделение 800 миллионов долларов на помощь Украине. Кроме того, Вашингтон намерен отправить в Киев зенитно-ракетные комплексы Patriot, чтобы усилить систему ПВО страны.

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