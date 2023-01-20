Поставка вооружения Украине крайне негативно отразилась на обороноспособности Соединённых Штатов Америки. Пентагон сейчас переживает “настоящий кризис”. Об этом в эфире Fox News заявила офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер – передаёт РИА “Новости”.

Коффлер пояснила, что для обучения и поддержания компетентности военнослужащих американской армии в арсеналах США должно быть достаточно оружия. Однако сейчас его нет и восполнить запасы за короткое время вряд ли удастся. Экс-разведчица в частности отметила, что в дефиците оказались противотанковые комплексы Javelin и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, а также боеприпасы калибра 155 миллиметров для артиллерии. Значительная часть всего этого была отправлена на Украину.

Офицер также сказала, Пентагон зря сконцентрировался на украинском конфликте, не беспокоясь о безопасности Соединённых Штатов. Коффлер добавила: для того, чтобы восполнить запасы вооружения в США может уйти несколько лет.