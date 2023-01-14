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Читатели британского издания Daily Mail запаниковали после заявления премьер-министра Риши Сунака о возможных поставках на Украину танков Challenger 2. В комментариях к публикации они напомнили предупреждение президента РФ Владимира Путина.

Напомним, российский лидер высказывался в том духе, что в случае вмешательства стран НАТО в украинский конфликт Москва задействует все имеющиеся в ее распоряжения средства поражения.

«Вспомните, что Путин говорил о вмешательстве других стран в украинский конфликт. Он не блефует», цитирует РИА Новости одного из комментаторов.

Другой отметил, что вместо танков Запад мог бы послать в Россию мирную делегацию, но почему-то этого не делает.

«Это не наша проблема, мы должны держаться подальше от этого, мы не хотим Третьей мировой войны», – в панике написал еще один британец.

Также комментаторы отметили, что вместо таких крупных расходов на оружие для Украины, власти вполне могли бы использовать деньги для повышения зарплаты учителям и медикам.

«К сожалению, много людей на Западе зарабатывают на украинском конфликте», – высказал общее мнение один из пользователей.

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