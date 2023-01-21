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Канцлер Германии Олаф Шольц не может принять решение о передаче Украине танков Leopard 2, так как боится Россию, заявил военный эксперт из Великобритании Майкл Кларк.

Он отметил, что хотя представители США и других стран НАТО предпринимали попытки надавить на Шольца и вынудить его как минимум дать разрешение на поставку танков “Леопард” в Киев другим странам, немецкий канцлер отказался это делать. Как и отправлять те боевые машины, которые имеются в распоряжении ФРГ.

Напомним, что согласно информации издания Süddeutsche Zeitung, Шольц назвал условие, при котором “Леопарды” все же будут переданы Украине. Для этого Соединенные Штаты должны заявить о поставках в Киев своих основных боевых машин Abrams. В ответ на это Вашингтон назвал “Абрамсы” дорогостоящими и слишком сложными для украинцев танками, а также отметил, что время для их отправки в зону СВО еще не пришло.

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