Еще недавно никто и представить не мог, что немецкие танки когда-нибудь снова войдут на украинскую территорию для противостояния с РФ. Однако сейчас страны НАТО открыто сообщают о вполне вероятной передаче Киеву этих боевых машин, заявил британский политолог Финиан Каннингем.

Эксперт напоминает, что Германия, Франция и даже США неоднократно повторяли, что не станут отправлять на Украину танки, так как считают это абсурдом, совершенно бессмысленной эскалацией конфликта, которая втянет в него весь Североатлантический альянс. Сейчас они собираются это сделать, не только нарушив собственное обещание, но и подтвердив стремление развязать Третью мировую войну.

Каннингем напомнил, что Франция уже отправляет на Украину легкие колесные танки, а Германия и США – боевые машины пехоты «Мардер» и «Брэдли» соответственно. Также эти страны, которые якобы не хотели Третьей мировой, обсуждают возможность поставки «Леопардов» и «Абрамсов», напрашиваясь на прямое противостояние с Россией.