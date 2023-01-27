Западу следует проигнорировать риски эскалации конфликта и отправить на Украину истребители как американского, так и европейского производства. Такое заявление сделал генерал британской армии Ричард Ширефф.

Он отметил, что Западу пора прекратить предпринимать половинчатые меры и вооружить Украину всем тем, что она регулярно просит. Речь идет не только об истребителях, но еще и о дальнобойных ракетах для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Кроме того, заявил Ширефф, Киев должен получить не несколько десятков, а как минимум 300 танков и 700 боевых машин пехоты и бронетранспортеров.