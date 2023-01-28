Британские исследователи смогли идентифицировать обломки затонувшего голландского судна, которые были найдены у берегов восточного Сассекса в Англии. Об этом сообщает издание Metro. Еще в 2019 году группа дайверов обнаружила обломки старинного корабля на глубине 32 метров. Помимо остатков деревянного корпуса корабля были найдены куски керамики и итальянская мраморная плитка.

После проведенного ряда исследований ученые сделали предположение, что обломки принадлежат военному кораблю Klein Hollandia 1656 года адмиралтейства Роттердама. Данный военный корабль участвовал в крупных боях во время второй Англо-голландской войны, которая проходила с 1665 по 1667 годы.

После начала третьей Англо-голландской войны в 1672 году корабль входил в эскадру, направляющуюся в Голландию из Средиземного моря. Однако во время прохождения пролива Ла-Манша судно Klein Hollandia затонуло в результате атаки английского военного флота.