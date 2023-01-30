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Бывший глава британского правительства Борис Джонсон до начала специальной военной операции России на Украине говорил президенту Владимиру Путину о последствиях, к которым она приведёт. В частности, об экономических санкциях. Об этом, ссылаясь на самого Джонсона, пишут издания The Telegraph и Daily Mail – передаёт ТАСС.

Утверждается, что до 24 февраля 2022 года, то есть до даты начала СВО, у Путина и Джонсона был “экстраординарный телефонный разговор”. Со слов Джонсона, тот заверял российского лидера, что Украину в обозримом будущем не собираются принимать в НАТО, о чём говорил Владимир Путин.

Помимо этого Джонсон рассказал, что пытался донести до президента России мысль, что военный конфликт с Украиной приведёт к “полной катастрофе”: Лондон поддержит Киев, НАТО приблизится к российским границам, а в отношении российской экономики будут введены санкции.

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