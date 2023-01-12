Смартфоны и планшеты с установленным на них специальным программным обеспечением помогают российским военным выявлять местоположение позиций украинских артиллеристов.

Издание «Арсенал Отечества» рассказало, что данный способ является кустарным, но приносит вполне осязаемые результаты. Звукометристы со смартфонами либо планшетами размещаются в разных точках и фиксируют звуки выстрелов вражеской артиллерии. В автоматическом и ручном режиме они сохраняют время ведения огня украинскими орудиями, а затем эти данные отправляются на центральный планшет.

В результате высчитываются координаты позиций противника, которые затем уточняются с помощью разведывательного беспилотника. Он дает возможность максимально точно установить расположение артиллерийских орудий и нанести удар по ним, передает РИА Новости.