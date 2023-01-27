ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Очередная диверсионно-разведывательная группа ВСУ, пытавшаяся зайти в тыл российским военным, успешно уничтожена десантниками ВДВ РФ, сообщает РИА Новости. Отмечается, что все пять диверсантов попали под огонь автоматического станкового гранатомета АГС.

Боевики ВСУ пытались спрятаться в лесополосе, но их обнаружил беспилотный аппарат с тепловизором. Именно он корректировал огонь из гранатомета, помогая уничтожить противника.

Один из бойцов рассказал, что тепловизор без особых проблем обнаруживает вражеские подразделения, пытавшиеся скрываться в лесных массивах. ВСУ предпринимают далеко не первую попытку прорваться в тыл, однако все они заканчиваются провалами, так как наличие беспилотных аппаратов выводит разведку на совершенно новый уровень.

Вам может понравиться

Пентагон собирается значительно увеличить производство снарядов калибра 155 мм

Конфликт на Украине показал военным США, что пренебрегать выпуском снарядов для традиционных типов артиллерии не стоит. Американские военные ранее делали ставку на создание высокоточных боеприпасов, однако события, которые разворачиваются в

RusVesna: Спецназ ГУР ВС Украины попытался прорваться у Новой Каховки

Украинские ВС провели операцию по форсированию Днепра у Новой Каховки, но сделали это крайне неудачно. Отряд спецназовцев, высадившийся на берег, попал под артиллерийский удар и был вынужден спасаться бегством, рассказал

В США не исключили поставки Киеву истребителей F-16

Боевые самолёты Соединённые Штаты Америки могут предоставить Украине. Впрочем, пока конкретных решений на этот счёт не принято. Об этом во время брифинга заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх – передаёт РИА