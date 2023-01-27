Очередная диверсионно-разведывательная группа ВСУ, пытавшаяся зайти в тыл российским военным, успешно уничтожена десантниками ВДВ РФ, сообщает РИА Новости. Отмечается, что все пять диверсантов попали под огонь автоматического станкового гранатомета АГС.

Боевики ВСУ пытались спрятаться в лесополосе, но их обнаружил беспилотный аппарат с тепловизором. Именно он корректировал огонь из гранатомета, помогая уничтожить противника.

Один из бойцов рассказал, что тепловизор без особых проблем обнаруживает вражеские подразделения, пытавшиеся скрываться в лесных массивах. ВСУ предпринимают далеко не первую попытку прорваться в тыл, однако все они заканчиваются провалами, так как наличие беспилотных аппаратов выводит разведку на совершенно новый уровень.