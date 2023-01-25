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Российский беспилотный аппарат с тепловизионным оборудованием обнаружил группу боевиков ВС Украины, которые хаотично перемещались по контролируемой ДНР территории. Сразу же после этого была задействована ствольная артиллерия, которая нанесла точные удары по указанным координатам.

По предварительной информации, как минимум 8 боевиков, пытавшихся скрываться в лесополосе, ликвидированы. Общая численность группы противника не уточняется.

Напомним, что после штурма российскими ВС Соледара, Киев перебросил к городу дополнительные силы с Запорожского направления. Сейчас известно, что на главных ролях в этих подразделениях находятся иностранные наемники. Кроме того, к Артемовску и Северску, которые являются сейчас ключевыми целями ВС РФ, отправлены элитные подразделения ВСУ.

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