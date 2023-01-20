На одном из участков линии соприкосновения в ДНР штурмовые подразделения 1-й отдельной бригады спецназначения (ОБСпН) и военнослужащие группы “Викинг” выбили украинские войска с занимаемых позиций. Для этой цели они активно задействовали реактивные системы залпового огня, сообщил корреспондент РИА Новости.

Военкор, сопровождавший артиллерийский расчет, сообщил, что “Викинги” провели артподготовку, накрыв противника реактивными снарядами, однако те все же попытались отразить наступление российских войск. Сделать этого не получилось, так как удары из РСЗО нанесли штурмовики бригады спецназа.

В результате противник был вынужден оставить позиции и спасаться бегством. На видеозаписи, опубликованной в Сети, видно, как трое боевиков ВСУ выбираются из-под разрушенного снарядом блиндажа. Российские ВС тут же заняли новые позиции.