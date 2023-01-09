Киев попытался перебросить подкрепление на один из участков фронта, однако этот его маневр был своевременно обнаружен наблюдателями группировки войск «Викинг», сообщает РИА Новости.

Тепловизионное оборудование помогло бойцам Западного военного округа увидеть перемещение техники с личным составом ВСУ. Моментально были задействованы реактивные системы залпового огня, расчеты которых выждали прибытия украинского подкрепления в заданную точку и нанесли сокрушительный удар 122-миллиметровыми снарядами.

ВСУ предпринимали попытку отправить на фронт подкрепление под покровом темноты, однако это им не повезло. Бдительность наблюдателей, наличие в их распоряжении специального оборудования помогли выявить противника и уничтожить его. На каком именно участке фронта Киев пытался проявить активность пока не уточняется.