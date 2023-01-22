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21 января два украинских ударных вертолета в районе населенного пункта Хромово неподалеку от Бахмута попытались атаковать позиции частной военной компании “Вагнер”. Они нанесли несколько ударов с кабрирования, но потом попали под ответный удар. В Сети было опубликовано видео.

“Вагнеровцам” надоели навязчивые украинские вертолеты, поэтому они отправились на “охоту”. В результате точного выстрела из переносного зенитно-ракетного комплекса одна из винтокрылых машин внезапно задымилась и рухнула на частный сектор в непосредственной близости от железнодорожного вокзала в Артемовске.

Напомним, что город по-прежнему контролируется украинскими войсками, которые, по словам основателя ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина, выстроили там множество мощных линий обороны. Однако после взятия российскими войсками Соледара все больше экспертов заговорили о необходимости выхода ВСУ из Бахмута, так как в боях за населенный пункт они несут колоссальные потери.

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