В распоряжении ЧВК «Вагнер» оказалась антидроновая винтовка EDM4S Skysweeper, разработанная в Латвии. Телеграм-канал WarGonzo отмечает, что это очень редкий трофей, так как у Киева было всего 12 единиц этого уникального оружия.

«Вагнеровцы» наши винтовку на позициях, брошенных украинской армией в Соледаре. Разработала оружие компания NT Service из Латвии, однако многие эксперты уверены, что данный производитель – лишь представитель израильской Skylock на территории объединенной Европы.

Винтовка является весьма эффективным оружием против беспилотников, которые находятся в зоне прямой видимости. Она воздействует на дрон, который после этого либо идет на вынужденную посадку, либо возвращается к оператору.