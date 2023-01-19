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Ожесточенные боевые действия в Артемовске не останавливаются ни на минуту. В городе слышны как перестрелки с применением автоматов и другого стрелкового оружия, так и мощные разрывы артиллерийских снарядов.

“Мы их слышим, беспрерывно идет бой беспрерывно мы уничтожаем противника и продвигаемся”, рассказал РИА Новости один из бойцов ЧВК “Вагнер”.

Он отметил, что бои чрезвычайно тяжелые, территорию у боевиков ВСУ приходится отвоевывать по маленьким участкам. Кровопролитные сражения кипят не только в самом Артемовске, но и в окрестностях города.

Напомним, что ранее основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин заявил, что населенный пункт Клещеевка уже находится под контролем ВС РФ. Ранее появившаяся в отдельных СМИ информация о бегстве украинских боевиков с позиций не является достоверной, противник продолжает сопротивление, но Артемовск все же будет освобожден.

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