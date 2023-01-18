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Во время боя на одном из участков линии соприкосновения в Донбассе российские ВС взяли в плен шесть украинских боевиков. Портал Pravda.ru сообщает, что отличились бойцы чеченского спецназа «Ахмат».

Они были вынуждена вступить в противостояние с врагом и вышли из него победителями. На появившейся в Сети видеозаписи видно шесть бойцов армии противника, которые лежат лицом вниз.

Позже выясняется, что это боевики 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В основном в ее состав входят мобилизованные резервисты. Попавшие в плен бойцы как раз из их числа.

Журналист Руслан Осташко отмечает, что пленных приказано не ликвидировать, поэтому боевикам противника сильно повезло – они гарантировано выживут.

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