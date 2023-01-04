Российская артиллерия на Северском направлении уничтожила позиции украинской армии. ВСУ в очередной раз потеряли как личный состав, так и технику. На видеозаписи боя, опубликованной в Сети порталом «Русская весна», видно как минимум одну уничтоженную БМП противника.

Военные корреспонденты сообщили, что артиллерия сейчас неизменно работает во взаимодействии с беспилотными аппаратами. Именно они находят позиции врага и отслеживают все его перемещения, корректируя огонь орудий.

Нечто похожее произошло и на этот раз. Беспилотники отправили артиллеристам координаты скопления живой силы и техники ВСУ, после чего по цели прилетели снаряды.

Напомним, что Артемовск-Соледар-Северск – это одна из самых мощных линий обороны ВСУ на территории ДНР, которая сейчас взламывается российскими войсками. В результате ожесточенных боев Киев несет огромные потери, но продолжает отчаянное сопротивление.