В ходе боевых действий на окраине Артемовска бойцам российской армии приходится ночевать в одном доме с боевиками ВСУ. Один из военнослужащих рассказал, почему так происходит.

По словам бойца, командование украинской армии требует удерживать позиции в Артемовске до последнего. Поэтому боевики превратили буквально каждый дом в мощную крепость, которую невозможно взять на протяжении 1-2 дней.

За каждый дом идут напряженные бои, продолжающиеся до 5 дней. Поэтому российские военные все это время вынуждены фактически жить и ночевать с украинскими военными в одном доме. При этом боевики не идут на контакт, они опасаются, что придется отступить и тем самым нарушить приказ. Они даже специально разрушили лестничные пролеты в одном из зданий, чтобы самим себе заблокировать возможность выйти из дома.