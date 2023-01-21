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Портал “Русская весна” сообщает о ситуации в районе Сватово и Кременной, о которой разные источники приводят совершенно разную информацию. Так, телеграм-канал «РаZвед_ДоZор» сообщает, что российские ВС успешно отражают атаки противника на Купянском направлении с применением самоходных артиллерийских установок “Гиацинт-С”.

Это дает возможность уверенно сдерживать группы по 10 боевиков ВСУ, которые беспрерывно предпринимают попытки войти в населенный пункт Новоселовское. ВС РФ отражают их атаки, заставляя украинцев пятиться назад.

Американский Институт изучения войны (ISW), опираясь на информацию украинского Генштаба сообщает о постоянных атаках ВСУ на Кременную и Сватово. Но и западные аналитики не могут назвать действия боевиков успешными. Российские войска выстроили надежную оборону, благодаря чему подавляют любые подобные попытки. Киев же несет крупные потери, продолжая авантюрное наступление.

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