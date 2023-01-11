Украинский военнослужащий, который находился в Соледаре, дал интервью американскому телеканалу CNN. Он выразил недоумение действиями своего командования, бросающего все новые подразделения в бой за город, который в любом случае придется скоро сдавать.

«Новые люди прибывали один за другим. Личный состав часто менялся более чем наполовину. У нас даже не было времени запомнить позывные друг друга», – рассказал боец.

Он также отметил, что командование ВСУ давно должно было принять решение о выходе из Соледара. Но оно бросало в пекло все больше и больше солдат. Потери, которые несла украинская армия, даже перестали считать.

Напомним, что по заявлениям пресс-службы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, Соледар уже находится под контролем ВС РФ. Генштаб Украины этот факт проигнорировал, не упомянув ситуацию в городе.