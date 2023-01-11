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Киев уже перестал считать потери своей армии в Соледаре. Он пытается удержать город любой ценой, поэтому количество погибших боевиков его совершенно не интересует, рассказал один из военнослужащих ВСУ.

Он напомнил, что командование украинской армии неоднократно сообщало о «ротации» личного состава. Однако связана она совсем не с заменой утомившихся от боевых действий военных, а с колоссальными потерями. Новые подразделения меняют более 50 процентов сгинувших уже боевиков.

По словам военнослужащего, понять командование ВСУ и руководство Украины не представляется возможным. Киевский режим прекрасно видит, что город ему не удержать, что Соледар практически полностью освобожден, но продолжает бессмысленно бросать в эту «мясорубку» все новые подразделения, которые практически в полном составе погибают в течение нескольких часов.

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