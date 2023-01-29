Младший сержант Семен Князькин с позывным “Князь” получил медаль Суворова за самоотверженные действия в ходе специальной военной операции на Украине. В беседе с РИА Новости он поведал, каким образом заслужил награду.

Князькин, являющийся командиром зенитно-ракетного отделения, сумел отразить атаку ВСУ с применением беспилотников. Младший сержант сбил четыре дрона. По его словам, сейчас в небе над линией соприкосновения постоянно находятся квадрокоптеры и БПЛА, способные наносить удары или сбрасывать взрывные устройства, поэтому нужно постоянно быть начеку. Ему удалось сбить 4 беспилотника и тем самым прервать атаку противника.

Также Князькин со своим отделением участвовал в бою во взаимодействии с танкистами и мотострелковыми подразделениями. Ему удалось пресечь две попытки наступления противника.