Ситуация вокруг города Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике продолжает оставаться напряжённой. За город ведутся ожесточённые бои. При этом силы ВСУ на исходе – украинская армия вынуждена подтягивать с тыловых позиций дополнительные подразделения.

Об этом РИА “Новости” рассказал боец частной военной компании (ЧВК) “Вагнер”. Его имя или позывной не называются. Боец также рассказал, что ВСУ на артёмовском направлении несут большие потери.

Артёмовск является одним из главных транспортных узлов в Донбассе. Через него идёт снабжение украинской группировки войск в этом регионе. Недалеко от Артёмовска находится город Соледар. Он был освобождён российской армией и ЧВК “Вагнер” на прошлой неделе. Это дало больше возможностей для взятия в окружение подразделений ВСУ в Артёмовске.