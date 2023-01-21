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Наемники “Иностранного легиона”, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, считают себя “Белой костью” и в подавляющем большинстве случаев не лезут на передовую. Если же они туда все же попадают, то ведут себя дерзко, стремясь кого-то уничтожить и что-то “отжать”, – рассказал боец частной военной компании “Вагнер”.

Он отметил, что когда плохая погода, а под ногами сплошная грязь, на передовой воюют только боевики ВСУ, наемников там не сыщешь днем с огнем. Но как только грязь подмерзает и устанавливаются хорошие погодные условия, появляются иностранцы. Они много из себя строят, однако быстро “получают по щам” и разбегаются кто куда. После этого на передовой снова остаются одни военнослужащие ВСУ.

Напомним, что ранее один из “вагнеровцев” показал место на окраине Бахмута (Артемовска), где были ликвидированы грузинские наемники и боевики “Азова” (запрещенная в России террористическая организация).

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