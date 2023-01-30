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Один из бойцов ЧВК “Вагнер”, который принимал участие в боях за освобождение населенного пункта Клещеевка, порекомендовал боевикам “Азова” (украинская террористическая организация, запрещенная в России) оставаться дома.

Он рассказал, что после одной из попыток штурма ВСУ позиций “музыкантов” обнаружил видеозапись, сделанную боевиком 124-й бригады территориальной обороны. Последними словами на ней были: «Зачем я сюда вписался? Лучше бы оставался дома».

“Советую всем задуматься над этими словами – вы здесь все и останетесь”, – цитирует бойца ЧВК “Вагнера” РИА Новости.

Напомним, что российские ВС освободили Клещеевку под Артемовском 20 января.

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