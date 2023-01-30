В Индии, которую Запад считает своим союзником, подавляющее большинство граждан считают виновными в конфликте на Украине Соединенные Штаты и НАТО. Мало того, нечто подобное вполне может наблюдаться и в Европе, пишет агентство Bloomberg.

Автор публикации Панкадж Мишра напомнил, что Запад и сам провел целый ряд операций, опустошивших ряд регионов на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. При этом практически все они оказались “военным фиаско” Североатлантического альянса.

Сегодня нет подробной статистики, показывающей, сколько европейцев выступает за дальнейшую конфронтацию с Россией. Однако ее можно увидеть в косвенных источниках. Так, в Германии число сторонников и противников отправки на Украину танков “Леопард 2” оказалось практически одинаковым, что красноречиво говорит об отсутствии стопроцентной поддержки жителями Европы действий США и Североатлантического альянса.