ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Индии, которую Запад считает своим союзником, подавляющее большинство граждан считают виновными в конфликте на Украине Соединенные Штаты и НАТО. Мало того, нечто подобное вполне может наблюдаться и в Европе, пишет агентство Bloomberg.

Автор публикации Панкадж Мишра напомнил, что Запад и сам провел целый ряд операций, опустошивших ряд регионов на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. При этом практически все они оказались “военным фиаско” Североатлантического альянса.

Сегодня нет подробной статистики, показывающей, сколько европейцев выступает за дальнейшую конфронтацию с Россией. Однако ее можно увидеть в косвенных источниках. Так, в Германии число сторонников и противников отправки на Украину танков “Леопард 2” оказалось практически одинаковым, что красноречиво говорит об отсутствии стопроцентной поддержки жителями Европы действий США и Североатлантического альянса.

Вам может понравиться

Коллективы народного и фольклорного творчества в России будут получать гранты от государства

На сайте Кабинета министров Российской Федерации было опубликовано постановление с утвержденным порядком правил для получения субсидий и грантов для развития коллективов народного и фольклорного творчества в России. Постановление было подписано

Эксперт Коротченко допустил передачу Украине американских истребителей

Вашингтон уже неоднократно пренебрегал “красными линиями”, поэтому вероятность передачи истребителей F-16 киевскому режиму высока. Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с изданием “Народные новости”. По словам эксперта,

Украинский беспилотник Bayraktar TB2 запечатлел последние секунды своего полёта после попадания зенитной ракеты ВС РФ

Российские ВС сбили ударно-разведывательный беспилотный аппарат Bayraktar TB2, принадлежащий ВСУ, но дрон до последнего момент продолжал съемку. Он запечатлел попадание зенитной ракетой и последние секунды своего полета. ВС РФ атаковали