Несмотря на то, что в зоне проведения специальной военной операции установилась морозная погода, а почва промёрзла настолько, что по ней может без проблем проехать тяжёлая техника, крупномасштабных наступлений ни с той, ни с другой стороны конфликта не наблюдается. Причин тому несколько. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на военных экспертов – передаёт РБК.

По мнению опрошенных изданием военных специалистов, одна из проблем – замерзание батарей беспилотных летательных аппаратов. В морозную погоду они чаще требуют перезарядки, что снижает их эффективность при разведке местности и корректировке огня артиллерии.

Ещё одна причина – человеческий фактор. По словам специалистов, морозы могут подавлять моральный дух бойцов, снижать их мобильность и так далее. В холодное время года солдатам требуется усиленное питание, чтобы восполнять больше затраченных калорий.

В то же время эксперты подтвердили, что при замерзшей почве логистика с использованием тяжёлой техники отличается высокой скоростью, а снабжение частей на передовой идёт более быстрыми темпами.