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Россия не станет ждать, пока на Украину придут западные танки и уж тем более истребители. Уже в феврале она может начать полномасштабное наступление, из-за которого конфликт может растянуться на весьма длительный период, пишет SM-News со ссылкой на американское агентство Bloomberg.

Журналисты отмечают, что президент РФ Владимир Путин считает противостояние на Украине “экзистенциальным” и намерен одержать в нем победу в любом случае. Сейчас экономика РФ якобы переходит на военные рельсы, чтобы в феврале или в марте начать мощное наступление.

Напомним, что Германия, Британия и США пообещали Киеву тяжелые танки натовского образца, однако из-за необходимости в обучении военнослужащих ВСУ эти боевые машины появятся на вооружении украинской армии только через несколько месяцев. Также Соединенные Штаты допускают возможность отправки в Киев истребителей F-16.

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