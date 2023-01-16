Михаил Литвин, скандальный блогер из России, съездил в Куршевель, горнолыжный курорт во Франции, и рассказал в своем канале Телеграм о конфликте, который там произошел с туристами из Польши.

Блогер пояснил, что он с другом и парой польских туристов находились в одной кабинке на подъемнике. Поляк услышал, как Литвин беседует с приятелем, спросил, не из России ли они. После этого начал оскорблять их. На снятых блогером видеокадрах можно услышать, как гражданин Польши заявляет, что Россия – это азиатское государство, а россияне – это монголы.

Блогер отметил, что дальше разговор пошел про политику. В итоге он все же порадовался, что ситуация не закончилась дракой, но признался, что сдерживал себя.