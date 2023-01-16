ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Михаил Литвин, скандальный блогер из России, съездил в Куршевель, горнолыжный курорт во Франции, и рассказал в своем канале Телеграм о конфликте, который там произошел с туристами из Польши.

Блогер пояснил, что он с другом и парой польских туристов находились в одной кабинке на подъемнике. Поляк услышал, как Литвин беседует с приятелем, спросил, не из России ли они. После этого начал оскорблять их. На снятых блогером видеокадрах можно услышать, как гражданин Польши заявляет, что Россия – это азиатское государство, а россияне – это монголы.

Блогер отметил, что дальше разговор пошел про политику. В итоге он все же порадовался, что ситуация не закончилась дракой, но признался, что сдерживал себя.

Вам может понравиться

Политолог Александров: Россия будет вынуждена перейти черту в конфликте с НАТО

НАТО напрашивается на прямое противостояние с Россией, поэтому ей все же придется перейти черту, рассказал политолог Михаил Александров. Так он оценил сообщения о возможной организации военных сборов для тех россиян,

The Global Research: Военнослужащие ВС РФ очень близки к победе в Артемовске

Украинские военные все чаще упоминают о возможности отступления из Артемовска (Бахмута). Они отлично видят, что ВСУ в боях за город несут колоссальные потери и не хотят продолжать противостояние, пишет издание

Объясняем на пальцах: Никто не понижен в должности, повышена управляемость ВС РФ перед наступлением

Телеканал «Царьград» взялся прояснить ситуацию с назначением на пост главнокомандующего Объединенными силами на Украине генерала Валерия Герасимова, а также «понижение» Сергея Суровикина. Авторы публикации отмечают, что все разговоры о низложении