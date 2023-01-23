Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Южное направление, на котором длительное время не было ничего, кроме позиционных боев, внезапно ожило. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские ВС начали наступление на Орехов и Гуляйполе, чем застали врасплох украинских боевиков, пишет портал “Свободная пресса”.

Киев не признает никакого наступления, сообщая лишь о редких вылазках российских подразделений. Но в этом нет ничего удивительного, так как киевский режим пытается скрывать неудачи и раздувает незначительные успехи.

Военный эксперт Владимир Ситников отмечает, что сопротивление российским ВС пытаются оказывать в основном подразделения ВСУ, состоящие из мобилизованных новобранцев. Они не имеют опыта участия в боевых действиях. Кроме того, большинство солдат – это возрастные украинцы, которым уже под 60 лет, что также не способствует усилению армии противника.

Американский Институт изучения войны (ISW) традиционно придерживается позиции Киева. Его представители заявляют, что против ВС РФ выступают боевики регулярной армии, а не резервисты. Кроме того, аналитики высказываются в том духе, что ВС РФ не удается пока достичь успехов на Запорожском направлении. Несмотря на то, что они уже освободили населенный пункт Лобковое и еще несколько сел.

Вам может понравиться

В Белгородской области принудительно посадили и уничтожили беспилотник ВСУ

Российские ВС уничтожили очередной украинский беспилотник, который противник пытался использовать для атаки на Белгородскую область. Сообщается, что дрон сперва посадили, а затем расстреляли из автомата. По предварительной информации, беспилотник стартовал

Министр обороны Украины Резников: Британский вертолет Sea King прибыл в качестве военной помощи

Великобритания передала Киеву второй из трех обещанных спасательных вертолетов Sea King. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что винтокрылая машина уже прибыла в свое новое “королевство у Черного моря”, передает

Марокко передало танки в распоряжение ВСУ

Вооружение для ВСУ начало приходить даже из Африки. Марокко стало первой страной на континенте, которая предоставила Украине военную помощь. Рабат отправил Киеву танки. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на