Южное направление, на котором длительное время не было ничего, кроме позиционных боев, внезапно ожило. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские ВС начали наступление на Орехов и Гуляйполе, чем застали врасплох украинских боевиков, пишет портал “Свободная пресса”.

Киев не признает никакого наступления, сообщая лишь о редких вылазках российских подразделений. Но в этом нет ничего удивительного, так как киевский режим пытается скрывать неудачи и раздувает незначительные успехи.

Военный эксперт Владимир Ситников отмечает, что сопротивление российским ВС пытаются оказывать в основном подразделения ВСУ, состоящие из мобилизованных новобранцев. Они не имеют опыта участия в боевых действиях. Кроме того, большинство солдат – это возрастные украинцы, которым уже под 60 лет, что также не способствует усилению армии противника.

Американский Институт изучения войны (ISW) традиционно придерживается позиции Киева. Его представители заявляют, что против ВС РФ выступают боевики регулярной армии, а не резервисты. Кроме того, аналитики высказываются в том духе, что ВС РФ не удается пока достичь успехов на Запорожском направлении. Несмотря на то, что они уже освободили населенный пункт Лобковое и еще несколько сел.