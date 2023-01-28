Обозреватель портала “Свободная пресса” Александр Ситников напомнил, что основатель националистического полка “Азов” (террористическая организация, запрещенная в России) на днях обмолвился, что это подразделение отправилось в Бахмут.

По словам эксперта, сейчас вновь нагнетается интрига – противостояние между “азовцами” и бойцами частной военной компании “Вагнер”, которая уже освободила Соледар и очень близка к этому в Артемовске.

Между тем даже западные эксперты уверены, что ВСУ должны уйти из Бахмута, чтобы занять более выгодные новые позиции. Но президент Украины Зеленский, который полностью игнорирует колоссальные потери своей армии, приказывает стоять до последнего. Он уверен, что пока снабжение ВСУ полностью не перекрыто, они имеют шансы удержать контроль над городом.

Противостояние “Вагнера” и “Азова” действительно интересная интрига, однако если учитывать, что в российской ЧВК собраны бойцы, имеющие опыт боевых действий в разных странах мира, а в украинском формировании – боевики, прославившиеся разве что в двухмесячном сидении в подземельях Мариуполя, то исход этой схватки очевиден.