На официальном аккаунте Bioware в социальной сети появилось сообщение с вопросом к читателям, в котором всех фанатов компании спросили, не хотят ли они в этом году отправиться в интересное путешествие. При этом пост сопровождался анимацией, на которой был изображен летящий корабль «Нормандия» с главными героями трилогии Mass Effect на борту.

Отмечается, что интерес поклонников игры также подогрел игровой директор проекта Mass Effect 2024, который прокомментировал пост Bioware. Он таинственно написал, «если бы они только могли знать, где именно мы направляемся».

В фанатской среде сразу же появилось огромное количество версий и теорий, что именно хотели сказать данным постом разработчики игры. В первую очередь поклонники трилогии Mass Effect предположили, что в этом году должно появиться большое количество информации о следящей серии игры. Они предположили, что разработчики могут предоставить существенные подробности о новинке уже на выставке E3, которая должна пройти в этом году.