Крабы способны выживать в кислой воде, которая образуется вблизи гидротермальных источников. Биологи обнаружили, что эти членистоногие смогли адаптироваться к таким условиям жизни. В британском издании Proceedings of the Royal Society B был опубликован материал, касающийся данной темы. Об этом сообщает издание Газета.ру.

Согласно заключениям специалистов, расположение гидротермальных источников обычно находится на срединно-океанических хребтах. В океан попадает вода из земной коры, насыщенная большим количеством солей и других веществ, способных придавать морской воде кислотные свойства.

Биологи обнаружили этих ракообразных недалеко от мелководных гидротермальных источников на юго-востоке от острова Кейшантао поблизости от Тайваня. Как выяснилось, крабы оказались единственными морскими обитателями, которые смогли приспособиться к жизни в кислотной среде, дополнительно еще насыщенной сероводородом, которая является токсичной для большинства живых организмов.

После изучения выловленных в этой среде крабов, ученые пришли к выводу, что ракообразные имеют необычные жабры, при помощи которых они способны расщеплять токсичные компоненты сероводорода.