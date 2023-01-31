Специалисты из Калифорнии смогли создать биоматериал, который можно вводить в организм внутривенно. Вещество снижает воспаление в тканях и восстанавливает поврежденные клетки изнутри, пишет «Газета.ру».

Ученые заявили, что только в Соединенных Штатах каждый год диагностируется более 700 тысяч случаев сердечных приступов. Способа устранения повреждений ткани сердца пока не существует.

Ранее ученые создали гидрогель, который можно было вводить в мышечную ткань сердца посредством катетера. Однако его применение было возможно только спустя неделю после сердечного приступа.

Новый биоматериал для внутривенного введения способен равномерно распределяться по тканям, которые были повреждены. Он уже показал свою эффективность при повреждениях, спровоцированных сердечными приступами.