Война с Германией – один из вариантов того, как Россия отреагирует на поставку Украине немецких танков Leopard 2. Об этом пишет издание Bild, опросив экспертов по поводу нового пакета военной помощи, которую Берлин намерен передать Киеву, – передаёт Pravda.ru.

Часть аналитиков полагает, что вариант, при котором российский президент Владимир Путин объявит Германии войну, не стоит сбрасывать со счетов. Особенно учитывая, что сейчас арсеналы бундесвера наполовину пусты – военная помощь Украине оказывается уже много месяцев.

Среди других возможных вариантов развития событий после передачи танков – ядерная война. Впрочем, её вероятность аналитики считают крайне низкой: если бы Москва собиралась применить стратегическое вооружение, то она давно бы это сделала, считают специалисты.

Ещё один вариант – открытие нового фронта на севере Украины, рядом с Беларусью. Как полагают эксперты, российская армия может начать там наступление, чтобы Киев сосредоточил войска на этом направлении, а не на юге и не на востоке страны.