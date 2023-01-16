Олаф Шольц больше заботится не о профессиональных качествах будущего министра обороны Германии, а вопросами его пола. Немецкое издание Bild сообщает, что у федерального канцлера возникли проблемы с поиском главы военного ведомства – передаёт “Газета.ру”.

Ранее стало известно, что глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт намерена покинуть свой пост. Впрочем, дата её ухода пока неизвестна. Между тем в немецких СМИ уже заявляют, что в Германии ищут именно преемницу для Ламбрехт. Как только Шольц начал исполнять обязанности канцлера, он пообещал, что половину министерских постов в правительстве Германии станут занимать женщины.

В публикации говорится, что у Шольца периодичеки возникают проблемы, когда дело касается назначения женщин. При этом эксперты не раз указывали, что вряд ли канцлеру стоит зацикливаться на вопросе о том, каким будет пол человека на крайне ответственной должности. Приоритет должен отдаваться профессионализму и компетенциям кандидата.